تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

الخميس 2025-08-21 09:47 م
 

الخميس، 21-08-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري-   تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد اقتحم عشرات المستوطنين المتزمتين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة، طالت 19 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررون وعدد من الفلسطينيين، وسط اقتحامات ليلية رافقها تفتيش منازل وتخريب ممتلكات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وسلفيت والخليل وبيت لحم وطوباس واعتقلت مواطنين فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وشرعت بعمليات هدم واسعة فيها.

وأفاد التجمع في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بتنفيذ عمليات هدم لمنشآت الفلسطينيين، حيث طالت عمليات الهدم منشآت لمواطنين فلسطينيين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية، اعتداءات يومية من المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون مساكن المواطنين الفلسطينيين ويعتدون عليهم، كما يعملون على سرقة وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة في المراعي والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم، كما تشهد اقتحامات وانتهاكات متصاعدة من قوات الاحتلال تتمثل بالإخطارات وعمليات الهدم والاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين .
 
 
