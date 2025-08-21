الخميس 2025-08-21 09:48 م
 

روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 8.46% خلال الشهر الجاري، مبينا أن التوقعات الحكومية تشير إلى استمرار انخفاض معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن السلطات النقدية تواصل متابعة المؤشرات بدقة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، هذه البيانات تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تباطؤ التضخم، ما يفتح المجال أمام سياسات نقدية أكثر مرونة في المرحلة المقبلة".


