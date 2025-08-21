روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن السلطات النقدية تواصل متابعة المؤشرات بدقة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، هذه البيانات تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تباطؤ التضخم، ما يفتح المجال أمام سياسات نقدية أكثر مرونة في المرحلة المقبلة".
