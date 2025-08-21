الخميس 2025-08-21 09:47 م
 

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

ا
أرشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري- سجّلت أسواق المال البريطانية اليوم الخميس، تبايناً في سعر صرف الجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمته مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.21 بالمئة، ليستقر عند مستوى 1.34239 دولار، وفقاً لمراكز المال البريطانية.

اضافة اعلان


وفي المقابل، شهد الإسترليني تحسناً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، مرتفعاً بنسبة 0.07 بالمئة، ليبلغ سعر الصرف 1.15572 يورو.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

فلسطين نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

أخبار محلية مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

فلسطين تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ا

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

ا

أسواق ومال الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

ا

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

ا

فلسطين نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

ب

أخبار محلية محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية



 
 



الأكثر مشاهدة