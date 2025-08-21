الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

وفي المقابل، شهد الإسترليني تحسناً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، مرتفعاً بنسبة 0.07 بالمئة، ليبلغ سعر الصرف 1.15572 يورو.
-
