الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

الوكيل الإخباري- سجّلت أسواق المال البريطانية اليوم الخميس، تبايناً في سعر صرف الجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمته مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.21 بالمئة، ليستقر عند مستوى 1.34239 دولار، وفقاً لمراكز المال البريطانية.

وفي المقابل، شهد الإسترليني تحسناً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، مرتفعاً بنسبة 0.07 بالمئة، ليبلغ سعر الصرف 1.15572 يورو.