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الجمعة، 28-05-2021 12:32 م

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 28 أيار 2021، عدة مباريات هامة.

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حيث يصطدم الأهلي المصري بفريق نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الاردن.
وتذاع المباراة على قنوات beIN Sports 1 HD Premium وAlkass Three HD وbeIN Sports Connect.

وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي المصري البورسعيدي مع ضيفه وادي دجلة في الجولة الـ25 من المسابقة.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الاردن ، وتذاع على قنوات ON Sports.

وفي الجولة ذاتها من الدوري المصري الممتاز، يلعب فريق أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن ، وتذاع على قنوات ON Sports.

ويحل فريق المريخ ضيفا على نظيره هلال كادوقلي في الجولة الـ16 من الدوري السوداني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الاردن وتذاع عبر قناة الملاعب السودانية الرياضية، والسودان رياضة.

ملاعب

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