مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 28 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة جيرونا ضد برشلونة فى الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

وال سال X ليستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



أكرينجتون ستانلي X ليدز يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا



ساوثهامتون X بلاكبول – الساعة 6مساء



إبسويتش تاون X بيرنلي – الساعة 6مساء



شيفيلد وينزداي X فليتوود – الساعة6 مساء



فولهام X سندرلاند – الساعة 6 مساء



بلاكبيرن روفرز X برمنجهام سيتي – الساعة 6 مساء



بريستول سيتي X وست بروميتش – الساعة 6 مساء



لوتن تاون X جريمسبي تاون – الساعة 6 مساء



بريستون نورث ايند X توتنهام هوتسبير – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مانشستر يونايتد X ريدينج – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قاديش X ريال مايوركا – الساعة4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



جيرونا X برشلونة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيليةX إلتشي - الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



خيتافي X ريال بيتيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X تورينو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



كريمونيزي X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

أتلانتا X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا



ماينز 05 X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا



هوفنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا

هيرتا برلين X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا



فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا



بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تروا X لانس – الساعة 7 مساء



مارسيليا X موناكو – الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري البورسعيدي X فاركو – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports

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