السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 03:27 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 28 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة جيرونا ضد برشلونة فى الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
وال سال X ليستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                              

أكرينجتون ستانلي X ليدز يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا     

ساوثهامتون X بلاكبول – الساعة 6مساء  

إبسويتش تاون X بيرنلي – الساعة 6مساء       

شيفيلد وينزداي X فليتوود – الساعة6 مساء     

فولهام X سندرلاند – الساعة 6 مساء       

بلاكبيرن روفرز X برمنجهام سيتي – الساعة 6 مساء

بريستول سيتي X  وست بروميتش – الساعة 6 مساء  

لوتن تاون   X جريمسبي تاون – الساعة 6 مساء

بريستون نورث ايند X توتنهام هوتسبير – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                               

مانشستر يونايتد X ريدينج – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                              

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
قاديش X ريال مايوركا – الساعة4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 

جيرونا X برشلونة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

إشبيليةX إلتشي - الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي X ريال بيتيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
إمبولي X تورينو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1     

كريمونيزي X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                    
أتلانتا X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا                                  

ماينز 05 X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا                        

هوفنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا                           
هيرتا برلين X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا                    

فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا             

بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء        

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
تروا  X لانس – الساعة 7 مساء              

مارسيليا X  موناكو – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
  
المصري البورسعيدي X فاركو – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports

 

 

ملاعب

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