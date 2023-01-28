مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 28 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة جيرونا ضد برشلونة فى الدوري الإسباني، فضلا عن مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
وال سال X ليستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أكرينجتون ستانلي X ليدز يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا
ساوثهامتون X بلاكبول – الساعة 6مساء
إبسويتش تاون X بيرنلي – الساعة 6مساء
شيفيلد وينزداي X فليتوود – الساعة6 مساء
فولهام X سندرلاند – الساعة 6 مساء
بلاكبيرن روفرز X برمنجهام سيتي – الساعة 6 مساء
بريستول سيتي X وست بروميتش – الساعة 6 مساء
لوتن تاون X جريمسبي تاون – الساعة 6 مساء
بريستون نورث ايند X توتنهام هوتسبير – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X ريدينج – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قاديش X ريال مايوركا – الساعة4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
جيرونا X برشلونة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إشبيليةX إلتشي - الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي X ريال بيتيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X تورينو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
كريمونيزي X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
أتلانتا X سامبدوريا – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
ماينز 05 X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا
هوفنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا
هيرتا برلين X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا
بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تروا X لانس – الساعة 7 مساء
مارسيليا X موناكو – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X فاركو – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة