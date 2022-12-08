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الخميس، 08-12-2022 10:27 ص

ناصر الخليفي يكشف موقفه من ضم رونالدو

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الوكيل الإخباري - استبعد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة تقديم عرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل رونالدو في خلافات مع إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج، مما أدى إلى فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، الجارية في قطر حاليا، وبالتالي أصبح النجم البرتغالي لاعباً حرا للمرة الأولى في مسيرته.

ورد ناصر الخليفي خلال لقائه مع شبكة سكاي نيوز، على سؤال احتمالية انضمام رونالدو لهم، قائلا: "اللاعبون الثلاثة الذين لدينا ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، إنه صعب للغاية، لكني أتمنى له الأفضل إنه رائع ولا يزال لاعبا هاما".

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وأصبح فريق باريس سان جيرمان أحدث ناد يتجاهل أي تحرك محتمل لضم النجم رونالدو بعد أن استبعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ ضم النجم البرتغالي سابقا.

وترددت شائعات بأن رونالدو وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، حتى عام 2025 مقابل مبلغ ضخم بلغ نصف مليار يورو، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما نفى هذه الأخبار.


وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في مباراته ضد سويسرا (6-1) يوم أمس الثلاثاء، وشارك في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

 

 

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