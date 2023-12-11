نجم مان يونايتد السابق يتلقى تهديدات على واتساب

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام بريطانية إن "نجم مانشستر يونايتد السابق إريك بايلي تلقى تهديدات من وكيل أعماله على تطبيق واتساب".



ذكرت صحيفة ميرور أن اللاعب الإيفواري أصبح ضحية حملة قوية من وكيل أعماله، بتلقيه مجموعة من الرسائل المهينة على هاتفه.



وأشارت إلى أن وكيل الأعمال يدعي أنه لم يحصل على حقوقه المادية نظير صفقة انتقال بايلي من مانشستر يونايتد إلى بشكتاش التركي في سبتمبر (آيلول) الماضي.



وكشف الدولي الإيفواري عن أنه تلقى رسائل تهديد السبت الماضي عقب خسارة فريقه أمام فنربخشة في الدوري 1-3، مبيناً أن وكيل اللاعبين هدده بملاحقته.

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وقال بايلي الذي ارتكب ركلة جزاء خلال المباراة، إن "وكيل أعماله أبدى سعادته بسبب خسارة بشكتاش وارتكابه هذا الخطأ، ووجه له كلمات نابية".



وأكد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أنه أبلغ إدارة النادي التركي، كما يتجه إلى التقدم ببلاغ في الشرطة، بعدما هدده وكيل أعماله بإرسال أشخاص له لمضايقته.

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