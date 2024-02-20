الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الصفدي: كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل في فلسطين

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي

الثلاثاء، 20-02-2024 02:39 م

هل خدع الهلال السعودي؟.. فيديو يورط نيمار!

2202420104840644071509


الوكيل الإخباري - -أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل يقول مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو.

وانتشر الفيديو الاثنين، من صفحة جماهيرية لسبيد، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليق: "احتفال سريع مع نيمار في البرازيل".

هذا التعليق دفع البعض لاستغلال الموقف للترويج لكون البرازيلي "خدع" الهلال وتوجه لبلاده بدلا من التوجه لدبي، حيث من المفترض أن يكمل تأهيله بعد عملية الرباط الصليبي.

اضافة اعلان

 

 

أما البعض الآخر فقد زعم أن الفيديو في دبي من الأساس، متجاهلا تماما أن الفيديو موضح من البداية أنه في البرازيل، ولحقت نيمار الانتقادات لظهوره كما زعموا وهو يتراقص على إصابته بقوة دون مراعاة لخطورتها وهو ما من شأنه أن يؤخر عودته للملاعب، في موقف "لا مبالاة" منه.

بعض جمهور الهلال انساق وراء الفيديو وهاجم لاعبه، لكن بالبحث حول القصة، تبين أن نيمار بالفعل موجود في دبي منذ مساء الأحد، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" صورة فور وصوله للمدينة الإماراتية.

أما عن الشخص الموجود في الفيديو مع سبيد، فبالتدقيق في يده الخالية من "الوشوم" يتبين أنه "شبيه" نجم الهلال، الذي أثار الجدل في عدة مناسبات مؤخرا نظرا للشبه الكبير بينهما، أما يد نيمار فتملأها الوشوم.

يذكر أن نيمار أصيب في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل أمام أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242013454180679510 (2)

قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

2202420121133163945998

هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

220242012252518103016

نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

2202420113935888404180

سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2202420113214495605848

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

2202420103831128808000

الزمالك يوضح حقيقة الاتفاق مع الأهلي حول غرامة كهربا

أخبار متعلقة
2202413122833169108597

رونالدو يبحث عن لقب استثنائي.. ورحلة حذرة للهلال