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الثلاثاء، 13-02-2024 03:28 م

رونالدو يبحث عن لقب استثنائي.. ورحلة حذرة للهلال

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الوكيل الإخباري -  يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، حملة النصر لإحراز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه مواطنه الفيحاء الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية، بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا في الدوحة بتتويج قطر على حساب الأردن.

ويُعدّ نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (0-1) أفضل نتيجة لفريق العاصمة الرياض الذي استقبل رونالدو، 39 عامًا، متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي راهنًا (20 في 18 مباراة)، مطلع العام الماضي بصفقة خيالية.

وتبدو الفوارق كبيرة بين النصر، وصيف الدوري السعودي راهنًا بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء صاحب المركز الـ14 الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.


فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، سيبحث النصر عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال (0-2).

ويغيب عن النصر عبد الرحمن غريب لإجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعوّل على رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، السنغالي ساديو ماني الذي خسر لقب كأس أمم إفريقيا والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويبرز في الفيحاء المهاجم الزامبي فاشون ساكالا لاعب رينجرز الأسكتلندي السابق، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما يغيب الإيفواري جيسلان كونان المتوج مع بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأحد.

رحلة حذرة للهلال

ويحلّ الهلال حامل اللقب 4 مرات (رقم قياسي) ووصيف النسخة الماضية، الخميس على سباهان الإيراني على ملعب نقش جهان، باحثًا عن مواصلة النتائج الجيدة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويبرز في صفوف "الزعيم" المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، كما عزّز صفوفه بالظهير البرازيلي رينان لودي من مارسيليا.

وقال بونو، الذي احتفظ بنظافة شباكه مع الهلال في 13 مباراة "لديّ الرغبة في إثبات أن القرار بانضمامي للنادي قرار سليم".

وتابع حارس إشبيلية السابق "الهلال ناد كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولا يقل عن أوروبا نهائيًا".

ويحلّ الاتحاد، خامس ترتيب الدوري السعودي على نافباخور الأوزبكي في نامانجان الخميس حيث من المتوقع عودة مهاجمه المخضرم كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم الموسم قبل الماضي، بعد تأكّد جاهزيته بعد غيابه عن تشكيلة فريق مدينة جدة فترة طويلة مطلع السنة، ما أثار تكهنات حول رغبته بمغادرة الفريق.

واستعد "العميد"، المتوج في 2004 و2005، للمباراة بفوز سهل على الطائي (3-0) في الدوري.

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