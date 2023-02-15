واقعة نادرة.. ميسي ونيمار يكسران حالة الخصام مع جماهير باريس

الوكيل الإخباري - ذاب الجليد نسبيا، بين نجمي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، ونيمار جونيور، وجماهير الفريق الفرنسي.



ذكرت شبكة راديو مونت كارلو "في واقعة نادرة، ذهب ميسي ونيمار رفقة زملائهم، لتحية جماهير باريس خلف المرمى بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ"



أضافت الشبكة الفرنسية أن ميسي ونيمار، اعتادا الذهاب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس عقب المباريات، سواء في الهزائم أو الانتصارات.



اكتفى الثنائي بالوقوف في حالة صمت تام، بينما صفق باقي لاعبي باريس، في محاولة لاحتواء غضب الجماهير بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ، في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.

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ويحل سان جيرمان ضيفا على نظيره الألماني، في مباراة الإياب، التي ستقام يوم 8 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

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