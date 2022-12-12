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الإثنين، 12-12-2022 11:25 ص

ياسر الشهراني يعلق للمرة الأولى على إصابته الخطيرة في مونديال قطر (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  تحدث مدافع المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، للمرة الأولى عن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من مباراة "الأخضر" أمام الأرجنتين (2-1) يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

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وقام الشهراني اليوم الأحد، بزيارة لمقر ناديه الهلال، بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية،


وقال الشهراني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال على موقع "تويتر": "كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء".


وأضاف: "لا أتذكر شيئا من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الهاتف المحمول".


وكشف: "انتهيت من المرحلة الأولى للعلاج بإجراء العمليات والآن بدأت المشي، وأسير على الخطة العلاجية بمتابعة الأطباء".

 

 

 

 

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