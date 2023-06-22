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الخميس، 22-06-2023 03:32 م

يوفنتوس يودع دي ماريا رسميا

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي يوفنتوس صباح اليوم الخميس رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بعد موسم واحد فقط من الانضمام للسيدة العجوز. 

وودع يوفنتوس دي ماريا في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكد يوفي انفصاله عن الساحر الأرجنتيني.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في تويتر: "شكرا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل"، ثم نشر في تغريدة لاحقة أهم لقطات النجم الأرجنتيني مع الفريق خلال الموسم الماضي.

كان دي ماريا قد انضم إلى بيانكونيري في صيف 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وعلى مدار الموسم، شارك دي ماريا في 40 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف: 4 في بطولة الدوري الإيطالي، و4 في الدوري الأوروبي.

يشار إلى أن تقارير عديدة خرجت في الساعات الماضية، لتؤكد أن دي ماريا على أعتاب الانضمام إلى بنفيكا البرتغالي.

ولعب دي ماريا بألوان بنفيكا لمدة 3 أعوام من 2007 حتى 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28.

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