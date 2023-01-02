103 لاعباً يمكنهم الرحيل عن الليغا مجاناً

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة آس الإسبانية أنه بداية من 1 يناير (كانون الثاني) أصبح بإمكان 103 لاعباً في الدوري الإسباني أن يرحلوا مجاناً عن أنديتهم.



أوضحت الصحيفة أن 103 لاعباً تنتهي عقودهم في 30 يونيو (حزيران) المقبل، ليصبح لهم أحقية التوقيع لأي فريق حالياً.



وأضافت: "أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لاعبي ريال مدريد كريم بنزيما ولوكا مودريتش وأسينسيو وتوني كروس، أما في برشلونة ينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي وماركوس ألونسو".



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إلتشي يتصدر قائمة الأندية التي تضم لاعبين يمكنهم الرحيل مجاناً بانتهاء عقود 9 لاعبين في يونيو (حزيران) المقبل، ويليه رايو فاييكانو بثمانية لاعبين، وكل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وبلد الوليد وجيرونا وقادش بسبعة لاعبين لكل فريق.

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