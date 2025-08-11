الأرصاد: تشكل غيوم رعدية في مختلف المناطق

وتوقعت في منشورها على صفحتها الرسمية أن تشهد بعض مناطق المملكة هطولًا مطريًا، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، واتباع إرشادات السلامة العامة.
