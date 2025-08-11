الأرصاد: تشكل غيوم رعدية في مختلف المناطق

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تشكل غيوم ركامية تتخللها سحب رعدية، تترافق أحيانًا مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الغبار في مختلف مناطق المملكة.

