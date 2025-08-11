الإثنين 2025-08-11 06:00 م
 

الأرصاد: تشكل غيوم رعدية في مختلف المناطق

امطار
امطار
 
الإثنين، 11-08-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الأرصاد الجوية إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تشكل غيوم ركامية تتخللها سحب رعدية، تترافق أحيانًا مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الغبار في مختلف مناطق المملكة.

وتوقعت في منشورها على صفحتها الرسمية أن تشهد بعض مناطق المملكة هطولًا مطريًا، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، واتباع إرشادات السلامة العامة.

 
 
