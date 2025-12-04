موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

وأشار التقرير، الذي أعدته المنظمة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، إلى تسارع معدل الاحترار في العقود الأخيرة، مصحوبًا بموجات حر وجفاف أكثر شدة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف.
ولفت التقرير إلى أن هذه التهديدات المناخية تتقاطع مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، مثل الصراعات، والفقر، والنمو السكاني، مما يبرز الحاجة الملحة إلى بناء القدرة على الصمود، والاستثمار في الحد من المخاطر، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح التقرير أن الجفاف في عام 2024 تفاقم في غرب شمال أفريقيا بعد ستة مواسم أمطار متتالية فاشلة، لا سيما في المغرب والجزائر وتونس، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في وفيات ودمار في دول صحراوية، بما في ذلك السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وقال التقرير إن الظواهر المناخية المتطرفة في عام 2024 أثرت على ما يقرب من 3.8 مليون شخص، وأسفرت عن أكثر من 300 حالة وفاة، معظمها بسبب موجات الحر والفيضانات.
-
أخبار متعلقة
-
منخفض جوي قادم إلى المملكة بهذا الموعد
-
الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في الأردن
-
الأرصاد: طقس لطيف نهار الخميس وبارد ليلاً في أغلب المناطق
-
حالة عدم استقرار جوي قادمة إلى المملكة بهذا الموعد_تفاصيل
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
الأرصاد: طقس لطيف في معظم المناطق الأربعاء
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء