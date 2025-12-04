موجات حر وجفاف غير مسبوقة ضربت المنطقة العربية خلال العام الماضي

08:24 م

الوكيل الإخباري- ذكر تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حول حالة المناخ في المنطقة العربية، أن العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في المنطقة العربية. اضافة اعلان





وأشار التقرير، الذي أعدته المنظمة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، إلى تسارع معدل الاحترار في العقود الأخيرة، مصحوبًا بموجات حر وجفاف أكثر شدة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة وعواصف.



ولفت التقرير إلى أن هذه التهديدات المناخية تتقاطع مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، مثل الصراعات، والفقر، والنمو السكاني، مما يبرز الحاجة الملحة إلى بناء القدرة على الصمود، والاستثمار في الحد من المخاطر، وتحقيق الأمن المائي.



وأوضح التقرير أن الجفاف في عام 2024 تفاقم في غرب شمال أفريقيا بعد ستة مواسم أمطار متتالية فاشلة، لا سيما في المغرب والجزائر وتونس، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في وفيات ودمار في دول صحراوية، بما في ذلك السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.



وقال التقرير إن الظواهر المناخية المتطرفة في عام 2024 أثرت على ما يقرب من 3.8 مليون شخص، وأسفرت عن أكثر من 300 حالة وفاة، معظمها بسبب موجات الحر والفيضانات.

