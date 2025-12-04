الأرصاد: طقس لطيف نهار الخميس وبارد ليلاً في أغلب المناطق

وأضافت الأرصاد أن الطقس يتحول ليلًا ليصبح باردًا في معظم المناطق، بينما يبقى باردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
