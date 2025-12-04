الخميس 2025-12-04 01:32 ص

الأرصاد: طقس لطيف نهار الخميس وبارد ليلاً في أغلب المناطق

الخميس، 04-12-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد يوم الخميس طقسًا لطيفًا خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، فيما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية على فترات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد أن الطقس يتحول ليلًا ليصبح باردًا في معظم المناطق، بينما يبقى باردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
 
 


