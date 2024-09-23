الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس لطيف الحرارة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة على أن ترتفع الحرارة في باقي أيام الأسبوع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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