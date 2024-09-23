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الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع الحالي

سقوط أمطار في العاصمة عمان
سقوط أمطار في العاصمة عمان
الإثنين، 23-09-2024 07:24 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس لطيف الحرارة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة على أن ترتفع الحرارة في باقي أيام الأسبوع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

وترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يوم الخميس، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 12, وفي مناطق البادية 31 - 16, وفي مناطق السهول 27 - 17, وفي الأغوار الشمالية 34 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

 
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