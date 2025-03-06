الارصاد : غيوم ماطرة رعدية وهطولات غزيرة من البرد

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة الارصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، إن صور رادار الطقس تشير الى كميات من الغيوم الماطرة الرعدية والتي يصاحبها هطولات غزيرة من البرد، فوق المملكة. اضافة اعلان





ودعت الارصاد إلى أخذ الحيطة والحذر من قبل سالكي الطريق الصحراوي.