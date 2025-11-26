طقس الخميس .. أجواء لطيفة نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق

11:40 م

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة الخميس قليلًا عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة، بينما يكون معتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.





وأوضحت الأرصاد أن السماء ستشهد ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، فيما تهب رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية، مما قد يثير الغبار الخفيف في بعض المواقع المكشوفة.



وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا في أغلب المناطق، في حين يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.



ودعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء ملابس دافئة ليلاً، خاصة في المناطق الجبلية والسهول الشرقية، نظراً لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.