تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم الخميس :
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.
