تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس اليوم الخميس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

