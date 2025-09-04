الخميس 2025-09-04 09:13 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس اليوم الخميس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الخميس :
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

 
 
