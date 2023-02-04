آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة مع ساعات الفجر اليوم السبت بكتلة هوائية رطبة مصاحبة لمنخفض جوي ،حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة وتمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى ، ويتوقع ان تكون الهطولات في ساعات الصباح ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

مساءا وليلا:

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في ساعات المساء تضعف الهطولات المطرية وتسود أجواء شديدة البرودة مع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

نهارا: الأجواء باردة نسبياً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ليلاً: الأجواء باردة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.



- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.