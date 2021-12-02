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الخميس، 02-12-2021 07:07 ص

أجواء باردة وفرصة لتساقط الأمطار

مطر3


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا،ً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة،مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، والرياح خفيفة السرعة و متغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
أجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات  في ساعات الصباح أثناء هطول الأمطار.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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