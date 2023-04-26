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الأربعاء، 26-04-2023 06:11 ص

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

عمان 1


الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليلاً:  الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما يوم الخميس نهارا قالت إن المملكة ستشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 


ليلاً:  الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


 




 

 


 

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