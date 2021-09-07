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الثلاثاء، 07-09-2021 07:16 ص

أجواء معتدلة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء الثلاثاء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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