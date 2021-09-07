أجواء معتدلة الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء الثلاثاء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

