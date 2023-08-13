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الأحد، 13-08-2023 11:12 ص

أسبوع كامل .. الأرصاد تكشف موعد انحسار الموجة الحارة

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الوكيل الإخباري - خاص 
قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ستمتد لأسبوع كامل مع استمرار الأجواء الحارة جدا في كافة المناطق. 

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وأضافت الأرصاد اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة لغاية يوم الثلاثاء ومن ثم ستنخفض نحو درجتين مئويتين وتعود بعدها يوم الأربعاء للارتفاع لغاية الأحد القادم . 


واشارت ان خلال الأسبوع الحالي ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في عمان .


ولفتت أن اليوم وغداً ستشهد مناطق الغرب والجنوب زخات مطرية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .


وشددت على تحذيراتها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.


 




 

 


 

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