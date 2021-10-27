الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 05:18 م

أمطار رعدية غزيرة في طريقها إلى الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت مواقع طقس عالمية تساقط الأمطار الرعدية في مناطق مختلفة بالمملكة يوم السبت القادم، وخصوصاً فترة المساء.

 واشارت إلى أن المملكة ستتأثر تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءاً من يوم الجمعة.

بدوره أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن مساء يوم الجمعة القادم سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقال آل خطاب بتصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" إن المملكة ستشهد زخات خفيفة من الأمطار ، مساء يوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر إلى يوم السبت في محافظات الشمال والوسط، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة.

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