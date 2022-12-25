أمطار غزيرة في طريقها إلى المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء غير مستقرة تسود المملكة ، ويكون الطقس باردا مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد تكون أثناء النهار غزيرة لفترات محدودة في المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

التحذيرات ليوم الاحد :

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- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية.