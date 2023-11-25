السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 07:14 ص

أمطار وكتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء، اليوم السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات بعد الظهر تثير الغبار في العديد من المناطق.


وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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