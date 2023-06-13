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الثلاثاء، 13-06-2023 06:25 ص

أمطار يصاحبها الرعد والغبار خلال ساعات عصر اليوم

غبار2


الوكيل الاخباري - ستكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بما فيها البحر الميت قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات العصر مع هبات قوية احياناُ مما  تؤدي الى اثارة الغبار خاصة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وفق الأرصاد الجوية . 

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 مساءَ وليلا:
  تتحول الأجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من مناطق المملكة حيث تنخفض مدى الرؤية الافقية بشكل واضح وقد تنعدم أحيانا في بعض المناطق مع بقاء فرصة خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية لسقوط زخات متفرقة من المطر ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .


التحذيرات ليوم الثلاثاء: 
 -هنالك احتمال ضعيف لتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة البحر الميت. 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية.
- أخذ التدابير الوقائية المناسبة خاصة لمرضى التحسس و الجهاز التنفسي


أما يوم الأربعاء نهاراً يطرأ إرتفاع قليل على  درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة فوق  المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 

ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة.


 




 

 


 

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