السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

اخر تطورات المنخفض الجوي اليوم السبت

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السبت، 26-11-2022 06:18 ص

اخر تطورات المنخفض الجوي اليوم السبت

منخفض


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم السبت
-خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري. 
-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول. 


 




 

 


 

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