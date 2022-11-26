اخر تطورات المنخفض الجوي اليوم السبت

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليلاً: تضعف فرصة هطول المطر وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم السبت

-خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

