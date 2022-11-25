الجمعة 25-11-2022
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الجمعة، 25-11-2022 07:47 م

الأرصاد تكشف موعد توقف هطول الأمطار في المملكة

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه مع ساعات مساء يوم غدٍ السبت تضعف فرصة هطول المطر تدريجياً في المملكة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الاحد، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع بقاء الاجواء غائمة جزئيا، وباردة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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