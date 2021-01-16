اخر تفاصيل الحالة الجوية اليوم وأمطار مساء الغد

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئياً، في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح في اقصى شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



وتبقى الاجواء باردة ليلا في اغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .



وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، لتتزايد كميات الغيوم وتصبح الأجواء غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

المصدر - بترا



