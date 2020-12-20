الأردن على موعد مع منخفض جديد هذا الاسبوع

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاربعاء القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة؛ تؤدي إلى إنخفاض على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

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🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً لزخات المطر .

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .



