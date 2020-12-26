الارصاد تحذر من طقس الاحد

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح هطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.⚠ التحذيرات:🔺 خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.🔺خطر تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر في شرق المملكة.