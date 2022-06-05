ارتفاع درجات الحرارة في المملكة الأحد

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم العالية والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.