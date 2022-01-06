ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً،وباردة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.