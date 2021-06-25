الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 25-06-2021 08:08 ص

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة

عمان


الوكيل الإخباري - يستمر اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً على المملكة، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وحذرت إدارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.


وحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ السبت، إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويتعمق الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الإثنين، إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 29، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.


 




 

 


 

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