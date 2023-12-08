الأردن على موعد مع الثلوج منتصف الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - تشير التوقعات الجوية إلى احتمالية أن تشهد المملكة منتصف الشهر الحالي تساقطاً للثلوج على المناطق المرتفعة وزخات ثلجية على المناطق الأخرى بحسب مواقع جوية عالمية.

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وبحسب الخرائط الجوية لمواقع طقس أشارت إلى امكانية أن تشهد الاردن تساقطا للثلوج اعتباراً من يوم الاثنين 18 / 12 مع أجواء باردة ورياح نشطة وتستمر لعدة أيام .



وتبدأ مربعانية الشتاء يوم الانقلاب الشتوي في 21 أو 22 كانون الأول الحالي وتستمر حتى نهاية كانون الثاني / يناير، ثم تأتي خمسينية الشتاء التي تتكون من 50 يوماً، وتمتد حتى الاعتدال الربيعي في 21 آذار/ مارس.



ويشار إلى أن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة رفع الموسم المطري الحالي بنسب 19 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام.