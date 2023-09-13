الأرصاد: الأجواء المغبرة في المملكة تنحسر مساء اليوم

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد آل خطاب إن حالة عدم الاستقرار الجوية والأجواء المغبرة تنحسر مساء اليوم .وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجواء ستكون خلال ساعات النهار اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع تساقط أمطار يصحبها الرعد في الأجزاء الغربية .ولفت أن المملكة ستشهد غداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.