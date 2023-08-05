السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقديم لوظائف حكومية

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

السبت، 05-08-2023 01:58 م

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

82023314324429894509


الوكيل الاخباري - الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

اضافة اعلان


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، و معتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حررر

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

7202327111659899327686

الارصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة - تحذيرات

75a47f08821ad6b7246b370d6dbd3450

حقيقة تأثر المملكة بموجات حارة خلال الفترة المقبلة

7202329102926187005831

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

حرارة 2

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

7202327165120922871245

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

أخبار متعلقة
7202320122724818650935

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

7202320122724818650935

تطورات الموجة الحارة في الاردن

ح

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

1

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

حر3

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم