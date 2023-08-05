الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

الوكيل الاخباري - الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، و معتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

- احتمال تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.