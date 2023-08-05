الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

الوكيل الاخباري - الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، و معتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة