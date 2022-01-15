السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 15-01-2022 06:54 م

الأرصاد الجوية : هذه أماكن هطول و تراكم الثلوج يوم الاحد - اسماء

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  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون يوم الاحد باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية، تكون ممزوجة بالمطر وغير مؤثرة . 

واكدت انه من المتوقع أن تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تتوقف الهطولات ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتحول في ساعات المساء والليل إلى شمالية شرقية.

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