الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-12-2021 07:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الرطبة والباردة.

وبينت في تحديث للحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء أن الأجواء ستكون باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تضعف سرعتها اثناء الليل.

وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح والليل المتأخرة.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

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