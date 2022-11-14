الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة ورعد في هذه المناطق اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد احياناً، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

-احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

