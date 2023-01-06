الأرصاد تتوقع هطول أمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.



وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع سقوط زخات من المطر خلال ساعات الصباح في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتضعف فرصة تساقط الأمطار مع ساعات المساء وتسود أجواء باردة جدا بوجه عام.



وتتأثر المملكة الاثنين، تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد أحيانًا، والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا في المناطق الشرقية من المملكة تثير الغبار وتعمل على تدني مدى الرؤيا في تلك المناطق.