تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء ليلاً باردة وغائمة جزئيا، والرياح جنوبيه شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولا مطريا.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.