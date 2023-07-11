الأرصاد تُحذر : 45 درجة الحرارة في العقبة و39 في عمان غداً الأربعاء

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة الى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وبحسب مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، فإن درجات الحرارة تلامس ال 45 درجة مئوية في العقبة وما بين 37 الى 39 درجة مئوية بالعاصمة عمان خلال موجة الحر المتوقعة غدا والتي ستستمر لعدة أيام ومصدرها شبه الجزيرة العربية.



وأضاف ال خطاب أن هذه الموجة تعتبر هي الأولى خلال صيف 2023 ومن المتوقع أن تبدأ بالتأثير يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام لاحقة حتى بداية الاسبوع القادم.



ونشرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات ونصائح تمثلت بما يلي:



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

- عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على أعشاب جافة.

- والإكثار من شرب المياه والسوائل.

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وواقيات الرأس.

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