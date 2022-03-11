الأرصاد تكشف احتمالية تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب الحالة الجوية خلال الساعات القادمة من ليلة الجمعة السبت.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن احتمالات تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة غير واردة إطلاقا.

وأضاف أن الأجواء ستكون شديدة البرودة وغائمة جزئيا خلال ساعات الليل مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر.

وأشار آل خطاب إلى أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية تخف سرعتها مقارنة مع الفترة النهارية حيت تكون معتدلة السرعة باستثناء المناطق الشرقية تكون نشطة على فترات.

وبيّن أن المرتفعات الجبلية الشمالية مثل مرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون شهدت زخات ثلجية خفيفة غير مقاسة.

وأوضح أن المناطق الأكثر تأثرا والتي شهدت هطولات مطرية أكبر من غيرها تركزت في شمال ووسط المملكة.



