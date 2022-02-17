الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إنه مع يوم السبت المقبل سوف تتساقط زخات من الثلوج على القمم الجبلية الجنوبية العالية.
وبينت الادارة في نشرتها اليوم الخميس، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أنه مع بدء نهار يوم السبت سوف تتاثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.
واضافت انه سوف تتساقط زخات من المطر في أنحاء متفرقة من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق، و مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وحول الاجواء يوم غد الجمعة بينت انه يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 2 -4 درجات مئوية، وتكون الاجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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