الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إنه مع يوم السبت المقبل سوف تتساقط زخات من الثلوج على القمم الجبلية الجنوبية العالية.



وبينت الادارة في نشرتها اليوم الخميس، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أنه مع بدء نهار يوم السبت سوف تتاثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.

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