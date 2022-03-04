الأرصاد تحذّر الأردنيين من طقس الجمعة رغم انحسار المنخفض الجوي - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الأجواء تكون باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويحتمل في ساعات صباح الجمعة هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

و أضافت أن الأجواء تمييل تدريجياً مع ساعات الظهيرة تميل إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار وتثير الغبار في مناطق البادية.

وحذّرت من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للأمطار، بالإضافة لخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتالياً درجات الحرارة المتوقع تسجيلها الجمعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة:

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