الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة الجمعة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم الجمعة، غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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أما ليلا فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.



ويطرأ نهار يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في حين تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 9، وفي مرتفعات الشراة 19 - 6، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 15، وفي الأغوار الشمالية 29 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.