الجمعة 18-11-2022
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

محافظ البنك المركزي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفضت معدلات التضخم

كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

برميل برنت يهبط دون مستوى 87 دولارا

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

ارتفاع ضحايا تفجير السليمانية إلى 15 قتيلا

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

الجمعة، 18-11-2022 09:18 ص

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة الجمعة

جو


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم الجمعة، غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


أما ليلا فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت إدارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.


ويطرأ نهار يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في حين تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 9، وفي مرتفعات الشراة 19 - 6، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 15، وفي الأغوار الشمالية 29 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202219205243393403197

راصد لـ الوكيل : فرص تساقط الثلوج خلال موسم الشتاء القادم مُرتفعة

1120228165046868991659

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

ابراج السادس

الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

11202215172456173445245

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

هطول مطري

اخر تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

1120221317346717515633

الاردن على موعد مع منخفض جوي قوي جديد

أخبار متعلقة
1120225165630759842348

الأرصاد تكشف تطورات الحالة الجوية للأيام القادمة

10202231165118294878212

الارصاد : مزيد من الأمطار في طريقها الى المملكة

fff

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الثلاثاء

1120223181057153417043

الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

1

الارصاد تكشف مستجدات حالة الطقس والامطار القادمة الى المملكة

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت